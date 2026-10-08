giovedì 8 Ottobre 26
CP

Ex Ilva, Fiom e Fim: “Inaccettabile una chiusura, pretendiamo il decreto”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Decaro: “L’annuncio della cassa integrazione da parte di Adi aggrava la tensione”

CP -
Il presidente: "Il governo possa scongiurare questa ipotesi" Le dichiarazioni del presidente Antonio Decaro “Oggi, a poche ore dall'incontro del governo con i sindacati, Acciaierie...
Read more

Stadio e area hospitality, Bitetti: “Possono essere utilizzati solo durante le partite”

CP -
Il sindaco: "Sbaglia chi dice il contrario" Le precisazioni in una nota "È davvero spiacevole dover intervenire direttamente in questo dibattito, soprattutto per circostanziare quanto dichiarato...
Read more

Ritardo mense, Simeone: “Sarà un servizio di qualità”

CP -
L' assessore: "Chiediamo un altro po' di pazienza alle famiglie, alle scuole e ai lavoratori" Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota dell' Assessore...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand