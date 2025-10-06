Ex Ilva: Fiom, Fim e Uilm proclamano lo sciopero per il 16 ottobre

“Riteniamo inaccettabile il silenzio di Palazzo Chigi che non convoca ancora un tavolo”

Fiom, Fim e Uilm condannano fermamente l’aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva, e in particolare quella di Bedrock Industries, che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti.

“Riteniamo inaccettabile il silenzio di Palazzo Chigi che non convoca ancora un tavolo. Abbiamo indetto una campagna di assemblee nei siti del gruppo che culmineranno con una mobilitazione e lo sciopero di tutti gli stabilimenti per il prossimo 16 ottobre. E’ il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico”. (Ansa)