Ex Ilva, Fiom: “Tavolo a Palazzo Chigi o resta la mobilitazione”

Prosegue il blocco sulla Statale 100, accesi i falò per strada

“La mobilitazione e lo sciopero continuano. Chiediamo un intervento di Palazzo Chigi rispetto ai temi che riguardano il piano corto che per noi è un piano di chiusura e rispetto al fatto che bisogna convocare un tavolo presso la presidenza del Consiglio, un tavolo unico che affronti tutte le questioni: dal piano corto alla prospettiva rispetto ai processi di decarbonizzazione”. Lo dichiara il segretario generale della Fiom Cgil di Taranto Francesco Brigati, mentre prosegue il blocco sulla statale 100 all’altezza dello stabilimento con l’accensione di falò sulla sede stradale.

“In assenza di risposte – avverto Brigati – continueremo da Taranto a Genova, Novi Ligure e Racconigi a mobilitarci e continuare a chiedere al governo di prendere immediatamente una posizione e di ritirare quel piano”. (Ansa)