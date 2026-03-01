Ex Ilva, Flacks chiede garanzie: torna il nodo dello scudo penale

Il gruppo statunitense sollecita una tutela legale per sostenere l’acquisizione di Acciaierie d’Italia. Il Governo ora è chiamato a mediare tra rilancio industriale, lavoro e rispetto delle prescrizioni ambientali

Il futuro dell’ex Ilva di Taranto torna sotto i riflettori della politica e dell’industria. Al centro della scena c’è la posizione espressa da Michael Flacks, rappresentante del gruppo statunitense interessato a rilevare Acciaierie d’Italia.

Il punto cruciale è quello dello “scudo penale”, ritenuto dagli investitori una condizione imprescindibile per assicurare la continuità produttiva e tutelare il management da eventuali responsabilità connesse a problematiche ambientali e strutturali risalenti al passato.

In una lettera inviata ai commissari straordinari, Flacks ha evidenziato la necessità di una “adeguata protezione legale” quale presupposto essenziale per l’attuazione del piano industriale. Una presa di posizione che riporta in primo piano un tema già oggetto di forti contrasti negli anni precedenti: la garanzia giuridica per chi è chiamato a risanare un impianto strategico ma segnato da contenziosi e vincoli giudiziari.

Spetta ora al Governo valutare se ripristinare o rafforzare una forma di scudo, cercando un equilibrio tra la necessità di sostenere la produzione e quella di garantire legalità e tutela dell’ambiente. Una scelta complessa: in gioco ci sono migliaia di posti di lavoro e la rilevanza strategica del comparto siderurgico, ma anche il rispetto delle pronunce giudiziarie e delle prescrizioni ambientali.

Il gruppo americano, dal canto suo, si dice pronto a un investimento di lungo periodo, a condizione che vengano offerte garanzie adeguate. In assenza di uno scudo – è la linea ribadita – l’operazione potrebbe risultare troppo esposta sotto il profilo del rischio legale.