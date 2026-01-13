Ex Ilva, fuga di gas all’altoforno 2: riprese le attività dopo i controlli

Dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza, a seguito della presenza di monossido di carbonio, le attività di manutenzione sono riprese regolarmente. Riportiamo integralmente la nota di Acciaierie d’Italia in A.S.

“Acciaierie d’Italia in A.S. comunica che nella prima mattinata di oggi, presso l’area di lavoro relativa all’Altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto, sono state avviate in via precauzionale le procedure di sicurezza previste a seguito dell’attivazione dei rilevatori ambientali di monossido di carbonio (CO).

Secondo quanto previsto dalle procedure, i lavoratori sono stati invitati ad allontanarsi dall’area, che è stata immediatamente messa in sicurezza. Il personale tecnico, in collaborazione con i Vigili del Fuoco aziendali, è subito intervenuto per individuare e risolvere l’anomalia senza registrare danni alle persone o agli impianti.

Alle ore 10:30, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, le attività di manutenzione straordinaria dell’Altoforno 2 sono regolarmente riprese.”