Ex Ilva, fumo nero tra il GRF e la CET

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15,15 nella zona industriale si è sollevata una enorme nuvola nera e lo scrive, in nota stampa, Luciano Manna dell’associazione VeraLeaks

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15,15 nella zona industriale si è sollevata una enorme nuvola nera. Lo scrive, in nota stampa, Luciano Manna dell’associazione VeraLeaks, il quale spiega che alcune fonti gli avrebbero riferito che si sarebbe generato un incendio a causa di un materiale che ha preso fuoco durante la sostituzione di una tubazione del gas in una area tra il GRF e la CET dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d’Italia di Taranto.

“Oltre ai rischio incombente relativo agli impianti – dice Manna – in marcia ci rendiamo conto che anche le operazioni di manutenzione generano un enorme rischio sanitario con i fumi generati, probabilmente perché operati da gente senza le adeguate professionalità e con chiare carenze di precauzioni adottate in materia di sicurezza” ha concluso.