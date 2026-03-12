giovedì 12 Marzo 26
Ex Ilva, giornata chiave tra manutenzione all’altoforno 2 e nuovo piano di Flacks Group

Ex Ilva, Urso: “Piano corto non significa chiusura, ma ripartenza”

Il ministro delle Imprese rassicura il Senato: riavviato Afo2 dopo due anni di stop, Afo4 pronto ad aprile per produrre 4 milioni di tonnellate...
Tragedia a Taranto, bimbo di tre anni muore nella notte all’ospedale Santissima Annunziata

Trasferito d’urgenza dall’ospedale di Castellaneta a Taranto, i medici non sono riusciti a salvarlo. Autorità giudiziaria valuta eventuale autopsia Una tragedia si è consumata nella...
Giochi del Mediterraneo, Ferrarese replica alle preoccupazioni del CONI: “Andiamo avanti con determinazione”

Dopo l’allarme del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Buonfiglio sulle tensioni internazionali nell’area mediterranea, il commissario dei Giochi del Mediterraneo di Taranto...
CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
