Ex Ilva, gruisti bloccano per 24 ore il Varco Nord

La nave Patricia Oldendorff, che trasporta 82467,160 tonnellate di fossile, è stata bloccata in porto e non potrà scaricare materiale per 24 ore a partire dalle 7.00 di oggi

“Sciopero dell’Unione Sindacale di Base con adesione del 100% da parte dei lavoratori ex Ilva impiegati nel primo turno, nell’area portuale, nello specifico gruisti, e presidio nelle prime ore di questa mattina al Varco Nord. Si prevede anche per il secondo e il terzo turno la stessa partecipazione da parte dei lavoratori.” Lo affermano in una nota Marco D’Andria e Luciano Falvo, Rsu Usb dell’ex Ilva.

“Con lo sciopero, la nave Patricia Oldendorff, che trasporta 82467,160 tonnellate di fossile, sarà bloccata in porto e non potrà scaricare materiale per 24 ore a partire dalle 7.00 di oggi. – Sottolineano – Alla base dell’iniziativa di protesta le varie motivazioni già rese note negli scorsi giorni: la ritenuta violazione dell’art 28 dello Statuto dei Lavoratori, con ricorso per condotta antisindacale già depositato dal legale dell’organizzazione sindacale Fabrizio Del Vecchio per atteggiamenti denigratori, che si ripetono con insistenza, nei confronti di coloro che risultano iscritti all’Usb.

A questo si aggiunge – concludono D’Andria e Falvo – l’abuso nonché utilizzo non adeguato con mancato rispetto della equa rotazione della cassa integrazione, e la gestione arbitraria del personale, che consiste nell’arrivo di nuovo personale che sostituisce coloro che operano in quelle postazioni da molti anni”.