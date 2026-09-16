Ex Ilva, i Commissari pronti a chiedere la sospensiva allo stop dell’area a caldo

I commissari si preparano a chiedere la sospensione della chiusura dell’area a caldo in attesa della Cassazione. L’udienza del 20 ottobre sposta anche i tempi del confronto con i sindacati e del decreto per la tutela dei lavoratori

Secondo quanto si apprende, i commissari straordinari dell’ex Ilva presenteranno nelle prossime ore alla Corte d’Appello di Milano un’istanza cautelare per chiedere la sospensione dell’esecutività del provvedimento con cui la stessa Corte ha disposto la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento, in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione. L’udienza davanti alle Sezioni Unite della Cassazione è stata fissata al 20 ottobre. Alla luce di questo passaggio, vengono aggiornati i tempi del tavolo con i sindacati e della presentazione del decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori.(Adnkronos)