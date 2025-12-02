martedì 2 Dicembre 25
Ex Ilva, i sindacati chiedono un incontro urgente con la Premier Meloni

Ex Ilva, Fiom: “Tavolo a Palazzo Chigi o resta la mobilitazione”

-
Prosegue il blocco sulla Statale 100, accesi i falò per strada "La mobilitazione e lo sciopero continuano. Chiediamo un intervento di Palazzo Chigi rispetto ai...
Comune, divieto di transito e sosta per BRT

-
Il divieto sarà in vigore da giovedì 5 fino a giovedì 12 dicembre e interessa Via Regina Margherita Divieto di circolazione su Via Regina Margherita, nel...
Ex Ilva, prosegue la protesta con il blocco della Statale 100

-
Lo sciopero dei lavoratori si sposta fuori del siderurgico. I sindacati hanno annunciato che lo sciopero non si fermerà finché non saranno accolte le...
