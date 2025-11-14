Ex Ilva, i sindacati: le assemblee dopo il nuovo vertice di Palazzo Chigi

“Le organizzazioni metalmeccaniche ribadiscono la loro totale contrarietà al piano presentato martedì scorso. Una visione, sostengono, che non offre garanzie né sul futuro produttivo dello stabilimento né sulla tutela occupazionale delle migliaia di lavoratori coinvolti, diretti e dell’indotto”

Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno deciso di sospendere le assemblee previste per lunedì e di riprogrammarle dopo l’incontro convocato da Palazzo Chigi per martedì 18 alle ore 15 sull’ex Ilva. La scelta, spiegano i sindacati, nasce dalla necessità di attendere la ripresa del confronto istituzionale e di verificare se dal governo e dai ministri arriveranno elementi nuovi rispetto al quadro illustrato nell’ultimo tavolo. Le organizzazioni metalmeccaniche ribadiscono la loro totale contrarietà al piano presentato martedì scorso. Una visione, sostengono, che non offre garanzie né sul futuro produttivo dello stabilimento né sulla tutela occupazionale delle migliaia di lavoratori coinvolti, diretti e dell’indotto. Per le sigle sindacali il rinvio delle assemblee consente di riportare ai lavoratori un aggiornamento puntuale e ragionato all’esito del nuovo vertice, giudicato determinante per capire quali margini reali esistano per modificare le linee del piano. Solo dopo – spiegano – saranno in grado di valutare insieme ai lavoratori quali iniziative mettere in campo. ( Ansa)