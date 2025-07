Ex Ilva, il Mase pubblica il decreto di rinnovo per l’AIA

Ministro Pichetto: “Si tratta di un provvedimento fondamentale perché coniuga la necessità di garantire la continuità produttiva di un polo strategico per il Paese con la massima attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente”

È stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica rinnova l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l’esercizio degli impianti dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria, a Taranto. Lo fa sapere il Mase in una nota.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – perché coniuga la necessità di garantire la continuità produttiva di un polo strategico per il Paese con la massima attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente”. (Ansa)