Ex Ilva: il Tar di Lecce blocca l’ordinanza comunale e fissa condizioni per AdI Energia

L’ordinanza firmata dal sindaco Bitetti disponeva la sospensione dell’attività della centrale termoelettrica dello stabilimento di Taranto
Il Tar di Lecce, sul ricorso presentato da Adi Energia, accoglie la domanda cautelare ai fini della sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 18 del 13 aprile scorso del Comune di Taranto, firmata dal sindaco Piero Bitetti, che imponeva ad AdI Energia di sospendere l’attività della centrale termoelettrica dell’ex Ilva entro 30 giorni. Ma lo fa “alle seguenti condizioni – si legge nel’ordinanza pubblicata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – entro 60 gg dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza, Adi Energia dovrà riscontrare le richieste della Regione Puglia provvedendo alla trasmissione del Piano di riduzione disciplinato dalla l.r. 21/2012, se del caso valorizzando le soluzioni tecniche già in essere, che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni; entro i successivi 30 giorni il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Arpa Puglia, AreSS Puglia ed Asl Taranto dovranno pronunciarsi sul predetto Piano, tenuto conto delle rispettive competenze”. (Adnkronos)