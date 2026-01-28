mercoledì 28 Gennaio 26
Ex Ilva, il Tar di Lecce non sospende l’Aia

Mottola, minacce e violenza in azienda: tre arresti

CP -
I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di 40, 41 e 44 anni, presunti responsabili del reato di rapina aggravata in...
Sanitaservice, Uil Fpl: “Caos contrattuale e disparità inaccettabili”

CP -
UIL FPL sulla situazione di Sanitaservice ASL Taranto evidenzia gravi criticità nella gestione del personale, negli inquadramenti contrattuali e nell'organizzazione del lavoro. Maldarizzi: “Basta...
Omicidio Legrottaglie, al via il processo

CP -
Unico imputato Camillo Giannattasio, di Carosino È iniziato il processo per l' omicidio del brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, avvenuto il 12 giugno del 2025. Michele...
