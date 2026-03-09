Ex Ilva, impugnato provvedimento che prevede sospensione area a caldo

lunedì 9 Marzo 26
Assemblea Cgil ionica sulle ragioni del NO

CP -
Nel corso dei lavori sono intervenuti Romano, magistrata che faceva parte del collegio di giudici che decise il giudizio di riesame del sequestro degli...
Sanità, Perrini: “Riconvertire in Rsa il SS. Annunziata prima dell’apertura del S. Cataldo”

CP -
È la richiesta che Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente del consiglio regionale rivolge nell'audizione che presenterà nelle commissioni Bilancio e...
Autotrasporto in panne, Confartigianato Trasporti replica: “Prezzi insostenibili del carburante”

CP -
L'associazione di categoria denuncia l'intollerabile speculazione, che possa mettere seriamente a rischio "la tenuta della filiera logistica" Confartigianato Trasporti Puglia lancia l'allarme sulla gravissima situazione...
