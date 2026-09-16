Ex Ilva, la Cassazione decide il 20 ottobre. Striano: “Fine di una causa”

L’avvocato commenta l’annuncio dell’udienza prevista per la fine di ottobre: “È più facile che un elefante passi per la cruna di un ago che i ricorsi siano accolti”

“20 ottobre, fine della causa. È infatti questa la data fissata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione per la decisione della causa, avendo ritenuto sussistere motivi di urgenza per la trattazione prioritaria dei ricorsi di Ilva e Adi.” A comunicarlo, in un post sui social, è l’avvocato Maurizio Rizzo Striano, legale impegnato nei ricorsi contro il polo siderurgico, a seguito dell’udienza fissata dalla Cassazione tra quasi un mese.

“A decidere saranno le Sezioni Unite della Cassazione in pubblica udienza, il che vuol dire che chiunque potrà assistere. Relatrice della causa sarà la consigliera Paola Vella. Mia opinione sull’esito? – conclude – È più facile che un elefante passi per la cruna di un ago che i ricorsi siano accolti”.