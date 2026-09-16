Ex Ilva, la Cassazione fissa l’udienza al 20 ottobre: il Governo aggiorna il tavolo con i sindacati

La decisione arriva durante l’incontro a Palazzo Chigi. Rinviato il confronto sulle misure a tutela dei lavoratori, mentre l’esecutivo chiede alle aziende dell’indotto di non procedere con i licenziamenti

Alla luce del fatto che durante l’incontro sindacati-Governo a Palazzo Chigi sull’ex Ilva di Taranto, e’ arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l’udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva, il Governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. In particolare, secondo quanto si apprende, il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori – che il Governo avrebbe approvato al Consiglio dei ministri di oggi – sara’ quindi discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Nel frattempo, il Governo avviera’ un’interlocuzione con le aziende dell’indotto per chiedere di non dar corso ai licenziamenti che ad avviso dell’esecutivo sarebbero l’ultima cosa da fare di fronte a questa situazione di incertezza. (Il Sole 24 Ore)