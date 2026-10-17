Ex Ilva, la Cigs si estende: a Taranto coinvolti quasi 7mila lavoratori

La richiesta di Acciaierie d’Italia sale da 4.450 a 8.622 dipendenti in tutta Italia. La misura è legata allo stop dell’area a caldo e potrebbe durare fino al 28 febbraio 2027
Acciaierie d’Italia in As ha comunicato l’avvio della procedura per la richiesta di cassa integrazione straordinaria per un massimo di 8.622 lavoratori (dagli attuali 4.450) fino al 28 febbraio 2027, salvo proroghe.
In particolare, si prevedono fino a 6.964 lavoratori in cigs a Taranto (su un totale di 7.875), 870 a Genova (su 917), 515 a Novi Ligure (su 542), 117 a Milano (su 125), 70 a Racconigi (su 72), 45 a Marghera (su 48), 23 a Paderno (su 25), 18 a Legnaro (su 20). Attualmente i dipendenti totali di Adi in As sono 9.626.