Ex Ilva, le associazioni ai consiglieri comunali: “Ascoltate la nostra voce”

Tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 66enne

CP -
L'uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di forzare il portone d’ingresso con l’intento di introdursi in un’abitazione per commettere un furto Nella tarda...
GdF, sequestrate banconote contraffatte per un valore di oltre 4.500 euro

CP -
La “classifica” delle banconote false sequestrate vede tra i primi posti i tagli da 20 e 50 euro seguiti da quello da 100 euro È...
Taranto, Comune e librai: clima di grande collaborazione

CP -
Confesercenti considera proficuo l'incontro sull'organizzazione della distribuzione dei libri di testo Presso la sede dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, si è svolto...
