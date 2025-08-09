Ex Ilva, le associazioni ai consiglieri comunali: “Ascoltate la nostra voce”

L’11 agosto non si terrà più il Consiglio comunale, ma il 12 si svolgerà a Roma l’incontro tra Governo ed enti locali. Le associazioni cittadine pur sapendo che i consiglieri non parteciperanno a quell’appuntamento chiedono un confronto
Le associazioni cittadine, nei giorni scorsi hanno avuto un confronto con il sindaco di Taranto sul futuro dello stabilimento ex Ilva e sull’Accordo di Programma proposto dal Governo.
“Riteniamo ora fondamentale che anche i consiglieri comunali ascoltino la nostra voce”, scrivono in una nota stampa.
L’11 agosto non si terrà più il Consiglio comunale, ma il 12 si svolgerà a Roma l’incontro tra Governo ed enti locali. “Pur sapendo che i consiglieri non parteciperanno a quell’appuntamento, – proseguono le associazioni – riteniamo che sia loro dovere confrontarsi anche con noi, così da formarsi un quadro completo e poter esprimere, nelle sedi istituzionali, posizioni davvero rappresentative della città. Abbiamo appreso che le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro con il Consiglio comunale. È un passaggio legittimo, ma se davvero si vuole ascoltare tutte le parti, è indispensabile che anche le associazioni siano convocate.”
Poi aggiungono: “Da anni portiamo avanti battaglie per la salute, l’ambiente e il lavoro, raccogliendo dati, elaborando proposte e costruendo momenti di confronto pubblico con la città. La nostra voce rappresenta una parte importante della comunità che non può essere esclusa. Decidere sul futuro di Taranto senza ascoltare tutte le voci significherebbe perpetuare lo stesso metodo calato dall’alto che abbiamo sempre contestato.
Noi siamo pronti, con le nostre competenze e proposte, a contribuire a un dibattito che metta al centro la salute, la sicurezza e il futuro di chi vive e lavora qui.”
A.p.s. La Perla Lory Intini
Ass. Italiana di cultura classica – Delegazione di taranto “Adolfo Federico Mele”
Associazione Cova Contro Basilicata
Associazione Culturale AFO6
Associazione Ricreativa Culturale Ambientale Taranto
CasArcobaleno – Centro Rifugio e Co-housing LGBTQIA+ di Taranto
Codacons Taranto
Comitato di Tramontone Mare
Comitato in difesa del territorio ionico
Comitato Territoriale Arcigay Taranto
Giustizia per Taranto
Hermes Academy
Isde – medici per l’ambiente Massafra
La Casa delle donne Taranto OdV
Legambiente Fragagnano
Lignum – alberi per Taranto
Peacelink
SiAmo Taranto
Statte Ecoattiva
Taranto Pride Net
Taranto Think Tank