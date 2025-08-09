Ex Ilva, le associazioni ai consiglieri comunali: “Ascoltate la nostra voce”

L’11 agosto non si terrà più il Consiglio comunale, ma il 12 si svolgerà a Roma l’incontro tra Governo ed enti locali. Le associazioni cittadine pur sapendo che i consiglieri non parteciperanno a quell’appuntamento chiedono un confronto

Le associazioni cittadine, nei giorni scorsi hanno avuto un confronto con il sindaco di Taranto sul futuro dello stabilimento ex Ilva e sull’Accordo di Programma proposto dal Governo.

“Riteniamo ora fondamentale che anche i consiglieri comunali ascoltino la nostra voce”, scrivono in una nota stampa.

L’11 agosto non si terrà più il Consiglio comunale, ma il 12 si svolgerà a Roma l’incontro tra Governo ed enti locali. “Pur sapendo che i consiglieri non parteciperanno a quell’appuntamento, – proseguono le associazioni – riteniamo che sia loro dovere confrontarsi anche con noi, così da formarsi un quadro completo e poter esprimere, nelle sedi istituzionali, posizioni davvero rappresentative della città. Abbiamo appreso che le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro con il Consiglio comunale. È un passaggio legittimo, ma se davvero si vuole ascoltare tutte le parti, è indispensabile che anche le associazioni siano convocate.”

Poi aggiungono: “Da anni portiamo avanti battaglie per la salute, l’ambiente e il lavoro, raccogliendo dati, elaborando proposte e costruendo momenti di confronto pubblico con la città. La nostra voce rappresenta una parte importante della comunità che non può essere esclusa. Decidere sul futuro di Taranto senza ascoltare tutte le voci significherebbe perpetuare lo stesso metodo calato dall’alto che abbiamo sempre contestato.

Noi siamo pronti, con le nostre competenze e proposte, a contribuire a un dibattito che metta al centro la salute, la sicurezza e il futuro di chi vive e lavora qui.”

A.p.s. La Perla Lory Intini

Ass. Italiana di cultura classica – Delegazione di taranto “Adolfo Federico Mele”

Associazione Cova Contro Basilicata

Associazione Culturale AFO6

Associazione Ricreativa Culturale Ambientale Taranto

CasArcobaleno – Centro Rifugio e Co-housing LGBTQIA+ di Taranto

Codacons Taranto

Comitato di Tramontone Mare

Comitato in difesa del territorio ionico

Comitato Territoriale Arcigay Taranto

Giustizia per Taranto

Hermes Academy

Isde – medici per l’ambiente Massafra

La Casa delle donne Taranto OdV

Legambiente Fragagnano

Lignum – alberi per Taranto

Peacelink

SiAmo Taranto

Statte Ecoattiva

Taranto Pride Net

Taranto Think Tank