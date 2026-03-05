Ex Ilva, Michael Flacks: “C’è l’impegno a proseguire le trattative”

Il Gruppo intende stabilire “subito una collaborazione strutturata con istituzioni, sindacati, stakeholder, autorità locali e aziende del territorio tramite gruppi di lavoro per sviluppare iniziative concrete in ambito sanitario e ambientale”

Il Gruppo, prosegue Flacks “mantiene una visione industriale di lungo termine, supportata da solida forza finanziaria ed esperienza operativa. Un team di management esperto, che ha gestito stabilimenti siderurgici in tutta Europa per molti anni, sarà impiegato a Taranto non appena l’operazione sarà formalizzata, garantendo un diretto e immediato controllo delle attività”.

Flacks ha sottolineato infatti che “la tutela della salute dei lavoratori e la responsabilità ambientale sono principi non negoziabili per l’intero Gruppo: ogni iniziativa industriale sarà guidata dai più elevati standard di sicurezza, sostenibilità e governance responsabile. Siamo certi – ha concluso – che questo approccio rafforzerà la fiducia degli stakeholder e confermerà Flacks come partner industriale strategico, affidabile e lungimirante, capace di garantire continuità operativa e sviluppo sostenibile”.

