Ex Ilva, Mimit: “Mandato ai Commissari Adi per aggiornare la gara”

‘Prossima riunione fissata per il 12 agosto’

“Il Mimit, sulla base di quanto emerso nella riunione in ordine all’importanza degli obiettivi di piena decarbonizzazione condivisi da tutti i rappresentanti istituzionali, dà mandato ai commissari di Adi in As affinché tali obiettivi siano recepiti nell’aggiornamento della gara in corso”.

È quanto si legge nel verbale della riunione sull’ex Ilva che si è tenuta al Mimit.

È stato inoltre fissato un incontro il 12 agosto “per consentire agli enti locali, come da loro richiesta, di riunire gli organi assembleari al fine di esprimere compiutamente le loro posizioni sul Piano di decarbonizzazione ed anche, eventualmente, in merito alla migliore collocazione del Polo del Dri”, si legge. (Ansa)