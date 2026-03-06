Ex Ilva, morte operaio: l’autopsia rivela politraumi e gravi lesioni toraciche

Eseguito dal medico legale Ferorelli. Dieci indagati per omicidio colposo

Politrauma da precipitazione con grave interessamento toraco-addominale. E’ quanto emergerebbe, a quanto si apprende, dall’autopsia eseguita oggi dal medico legale Davide Ferorelli sul corpo di Loris Costantino, il 36enne operaio della ditta d’appalto Gea Power, precipitato lunedì scorso da oltre dieci metri mentre puliva un nastro trasportatore nella linea E dello stabilimento siderurgico ex Ilva. L’esame si è svolto nell’obitorio dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Il pm Marco Colascilla Narducci, che coordina le indagini dello Spesal e dei carabinieri del Nil, ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone con l’ipotesi di cooperazione in omicidio colposo: sei dirigenti e responsabili di Acciaierie d’Italia (tra cui il direttore generale Maurizio Saitta e il direttore dello stabilimento Benedetto Valli) e quattro della Gea Power.

L’esame autoptico è stato eseguito alla presenza di consulenti degli indagati. L’attività investigativa mira a ricostruire con precisione le responsabilità, verificando eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e della vigilanza sugli impianti. (Ansa)