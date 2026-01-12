Ex Ilva, morte operaio: sciopero dei sindacati

A seguito della tragedia le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm hanno dichiarato 24 ore di stop. Acciaierie d’Italia esprime il suo cordoglio e dichiara che sono in atto verifiche per fare luce sull’accaduto

Un operaio in servizio all’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto. L’uomo, un 47enne originario di Alberobello (Bari), era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificato l’incidente. Secondo le prime informazioni, l’operaio stava lavorando su di un paiolato, una specie di pedana.

Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il lavoratore è deceduto per le gravi lesioni riportate. I funzionari dello Spesal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. A seguito dell’incidente mortale le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm hanno dichiarato 24 ore di sciopero “a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali”. Analoga iniziativa è stata decisa dall’Usb nazionale: “In attesa di conoscere la dinamica – spiegano i sindacati – tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”. A quanto si apprende, Salamida lascia una moglie e un figlio piccolo. Sarebbe precipitato per diversi metri all’interno dell’impianto in seguito al cedimento di un pavimento grigliato. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto al convertitore 3 dell’Acciaieria 2.

Acciaierie d’Italia (AdI) in Amministrazione straordinaria (As) esprime “profondo cordoglio” per la tragica scomparsa del dipendente morto oggi in un incidente sul lavoro. L’azienda comunica che “sono in corso tutte le verifiche necessarie per accertare la dinamica dei fatti e conferma la piena disponibilità a fornire tutti gli elementi utili a far luce sull’accaduto”. (Fonte Ansia Puglia)