Ex Ilva, nel dl incentivi a mobilità e prepensionamenti

Bergamotto: “Sono stati presentati i diciassette progetti di investimento complessivi superiori a 2 miliardi di euro”

“Il Governo sta lavorando a importanti misure di sostegno all’occupazione, anche in termini di incentivi al prepensionamento e alla mobilita’, e di riqualificazione della forza lavoro; e sta anche lavorando su importanti progetti di reindustrializzazione”. Cosi’ la sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, replicando nell’Aula del Senato sul Dl ex Ilva. “E’ qui – ha aggiunto – che si inserisce il cosiddetto tavolo Taranto incardinato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. Gia’ nella riunione del 5 agosto con i rappresentanti sindacali sono stati presentati i diciassette progetti di investimento complessivi superiori a 2 miliardi di euro, con una diversificazione che interessa almeno otto settori e prospettive occupazionali importanti”. ( Radiocor)