Ex Ilva, niente cig ma percorsi formativi 

L’Esecutivo ha chiarito la sua posizione sulla cassa integrazione

Nel corso dell’incontro a palazzo Chigi fra governo e organizzazioni sindacali sull’ex Ilva, “l’Esecutivo ha chiarito che non ci sarà un’estensione ulteriore della cassa integrazione, accogliendo così la principale richiesta avanzata dagli stessi sindacati nel corso del precedente tavolo.

In alternativa, saranno individuati adeguati percorsi di formazione in favore dei lavoratori, anche per coloro già in cassa integrazione”. (Ansa)

(Crediti foto Ansa.it)