Ex Ilva, nube nera dalle cokerie

Allarme sicurezza, la denuncia di VeraLeaks e dell’ ambientalista Luciano Manna

Riportiamo per intero la nota

Questa mattina alle 9.30 in una batteria delle cokerie dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d’Italia di Taranto è scattato l’allarme per una anomalia del processo produttivo sulla linea sottoprodotti, di seguito si è sollevato fumo nero molto denso sia da un camino asservito alla cokeria che dall’area bassa dell’impianto, quindi fumo non convogliato

Questo ulteriore episodio rappresenta un serio problema di sicurezza causato da impianti che non possono più proseguire nella produzione, pertanto per la sicurezza dei cittadini e degli operai vanno assolutamente fermati