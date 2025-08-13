giovedì 14 Agosto 25
Ex Ilva, Peacelink: “Il verbale di intesa è solo un’operazione di immagine”

Ex Ilva, un commissario per uscire dalla monocoltura dell’acciaio

L'intesa prevede un nuovo commissario, nominato per occuparsi della reindustrializzazione delle aree libere dello stabilimento Obiettivo "uscire dalla monocoltura dell'acciaio".È questa una delle sfide che...
Martina Franca, truffe agli anziani: arrestato 58enne

Rubati preziosi per un valore di circ 50.000 euro La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del...
Parcheggiatori abusivi: stretta della polizia locale

Nel corso di un controllo sequestrata anche sostanza stupefacente Durante un'operazione di controllo finalizzata al dilagante contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la Polizia Locale...
