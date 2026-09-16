mercoledì 16 Settembre 26
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Ex Ilva, ricorso in Cassazione: Confapi congela Cigs e licenziamenti collettivi

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