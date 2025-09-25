Ex Ilva, rinvio dell’ incontro sulla CIGS

Fim, Fiom e Uilm chiedono prima confronto a Palazzo Chigi
Le sigle sindacali nazionali hanno inviato al Ministero del Lavoro una richiesta di rinvio della convocazione, prevista per il prossimo 29 settembre circa la discussione sulla CIGS per l’ex Ilva.
Per i sindacati, si legge nella lettera, “ad oggi, non essendosi consumato l’incontro presso Palazzo Chigi richiesto dai Segretari Generali di Fim, Fiom, Uilm, riteniamo mancare le condizioni di conoscenza dello scenario sul futuro degli asset ex Ilva a seguito della chiusura dei termini del bando di gara in corso, indispensabili per la definizione dell’ammortizzatore sociale”.