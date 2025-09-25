giovedì 25 Settembre 25
CP

Ex Ilva, rinvio dell’ incontro sulla CIGS

Primo Piano

Articoli Correlati

Area portuale ex Ilva, Usb: “Ricorso per condotta antisindacale”

CP -
Il sindacato ha proclamato per il 6 ottobre lo sciopero per 24 ore "Vengono minacciati di essere trasferiti in altri reparti, nel caso in cui...
Read more

Taranto, vuole lanciarsi nel vuoto: uomo salvato da un poliziotto in borghese

CP -
L’agente, grazie ad un’attività di mediazione empatica, ha guadagnato la sua fiducia ed è riuscito a scavalcare a sua volta la recinzione per sedersi...
Read more

MarTa di Taranto: al via le domeniche tra musica, aperitivo e archeologia

CP -
Il 28 settembre il concerto Wavin' time con Mario Rosini e il Duni Jazz Choir Dopo la pausa estiva, al via  la rassegna di musica...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand