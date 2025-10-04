Ex Ilva, Rizzo e Colautti (Usb): “Basta con questa farsa della vendita”

“Si proceda subito alla nazionalizzazione”

“La vendita dell’ex Ilva è ormai diventata una farsa alla quale bisogna mettere fine. Questa storia non può e non deve concludersi con l’ ennesimo e definitivo sacrificio dei lavoratori”. Così in una nota Francesco Rizzo e Sasha Colautti dell’Esecutivo Confederale Usb.

“Certamente inaccettabile la proposta di Bedrock che comporterebbe il taglio di ben 7000 unità lavorative, avendo dichiarato alla stampa di aver bisogno di soli 3000 lavoratori, 2000 impegnati nello stabilimento di Taranto. – Sottolineano – Si tratta di una partita tutta in perdita: dovremmo accettare di cedere la fabbrica a 2 euro, garantire un finanziamento di 700 mln per la decarbonizzazione, al quale faranno seguito sicuramente altri versamenti di risorse pubbliche, e infine, un numero enorme di esuberi, che tradotti in termini pratici, significano disordini sociali oltreché depressione economica con un effetto domino preoccupante.

È invece sempre più evidente che, nonostante le esternazioni del Governo, la soluzione più ragionevole è la nazionalizzazione, e quindi l’impegno pieno e a questo punto esclusivo da parte dello Stato, che è chiamato a dare risposte con una gestione diretta della fabbrica e con la messa in sicurezza di tutti i posti di lavoro. – Concludono Rizzo e Colautti – Rifiutiamo nettamente l’ipotesi di esuberi. È tempo per il Governo Meloni, di fare scelte coraggiose e restituire serenità a 18mila lavoratori (diretti, appalto e Ilva in Amministrazione Straordinaria) e relative famiglie”.