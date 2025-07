Ex Ilva, Scarpa (Fiom): “Garantire i posti di lavoro per tutti i dipendenti”

“Qualsiasi decisione non può mettere in discussione la continuità produttiva necessaria a garantire il raggiungimento di due obiettivi: la decarbonizzazione e la tutela occupazionale”

“Apprendiamo che il confronto al Mimit tra il Governo e gli enti locali in merito all’accordo di programma interistituzionale è stato aggiornato alla prossima settimana.” Così in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil.

“Per la Fiom-Cgil è importante il dialogo in corso tra i livelli istituzionali, ma ritenevamo e continuiamo a ritenere che non si possa prescindere dal confronto con le rappresentanze sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Qualsiasi decisione – sottolinea – non può mettere in discussione la continuità produttiva necessaria a garantire il raggiungimento di due obiettivi: la decarbonizzazione e la tutela occupazionale.

“Ad oggi per attuare il piano di transizione, la soluzione immediata è il capitale e la gestione pubblica. – Conclude – Questa risoluzione non esclude la presenza in equity anche di soggetti privati, se dovessero esserci. Ribadiamo, come abbiamo fatto ieri al Mimit, vista drammaticità della situazione, la necessità della convocazione del tavolo permanente a Palazzo Chigi”.