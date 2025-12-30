Ex Ilva, Scarpa (Fiom): “Inaccettabile trattative con fondi speculativi alle spalle dei lavoratori”

Il coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil commenta la scelta dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in as sull’acquisizione degli stabilimenti

Fiom-Cgil non condivide la scelta dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. “Apprendiamo che i commissari straordinari – dice nella nota stampa Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia- sull’acquisizione degli stabilimenti. di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria hanno deciso di proseguire il negoziato per l’acquisizione degli stabilimenti in esclusiva con il fondo di investimento americano Flacks Group”.



Scarpa ritiene “inaccettabile” che le trattative avvengano con fondi “speculativi alle spalle dei lavoratori” e prosegue: “Ora più che mai è necessaria la costituzione di una società a maggioranza pubblica al fine di garantire la continuità industriale per la decarbonizzazzione e l’occupazione” ha concluso il coordinatore nazionale.