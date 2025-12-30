martedì 30 Dicembre 25
Ex Ilva, Scarpa (Fiom): “Inaccettabile trattative con fondi speculativi alle spalle dei lavoratori”

Articoli Correlati

Ex Ilva, trattativa con Flacks entro 4 mesi

CP -
Secondo quanto riporta Ansa, parte una negoziazione serrata con il fondo americano in cui sarebbero da definire diversi punti I commissari straordinari dell'ex Ilva...
Casartigiani Taranto chiude il 2025 con un bilancio positivo

CP -
Si riporta di seguito la nota stampa dell'associazione datoriale delle aziende artigiane tarantine che traccia un quadro sulle attività sindacali dell'anno, tra l'aumento degli...
Polizia di Stato, il bilancio del 2025: Droga e spaccio al primo posto

CP -
Non sono mancati anche diversi episodi di violenza domestica: ecco tutti i dati registrati dal 1 gennaio al 22 dicembre dalla Questura di Taranto Il...
