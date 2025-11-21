Ex Ilva, sciolto il presidio e strade accessibili

Permangono le distanze tra il Governo e i sindacati, cresce l’attesa per prossimo tavolo unitario al Mimit il 28 novembre

Sono stati sospesi i blocchi stradali a Taranto dopo la notizia del via libera del Consiglio dei ministri al decreto che introduce misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive e la convocazione di un tavolo unitario al Mimit per il 28 novembre. Restano le distanze tra il governo e i sindacati che chiedono la ripresa del confronto a Palazzo Chigi e il ritiro di un piano che a loro dire porterebbe alla chiusura degli stabilimenti. Ieri la mobilitazione a Taranto con lo sciopero, l’occupazione della fabbrica e i blocchi sulle statali 100 e 106 e la strada per Statte, che hanno paralizzato la circolazione veicolare.

I lavoratori dell’appalto metalmeccanico Eni, unitamente a tutte le Rsu, esprimendo la piena solidarietà ai lavoratori ex Ilva, avevano proclamato 8 ore di sciopero per oggi con l’obiettivo di sostenere la mobilitazione (Ansa)