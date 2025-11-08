Ex Ilva, scoppia una tubatura, nuovo allagamento nello stabilimento siderurgico

Manna (Veraleaks): “Sarebbe anche ora che qualcuno verificasse per certificare un palese danno erariale ai danni dello Stato”

Si è registrato, nel pomeriggio di ieri, un nuovo episodio di allagamento nello stabilimento ex Ilva di Taranto. A denunciare l’accaduto Luciano Manna, fondatore di Veraleaks, che ha documentato quando successo tra l’Altoforno 4 e la centrale termoelettrica.

Secondo la sua segnalazione, sarebbe esplosa una tubatura che ha provocato l’allagamento di varie aree interne rendendo di fatto inaccessibili alcune strade, come già avvenuto lo scorso 25 luglio.

“Ritorna puntale sempre la stessa domanda: come vengono eseguite le manutenzioni dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d’Italia? – Afferma Manna – Vengono verificate, e da chi? Chi verifica se una azienda in amministrazione statale spende male i soldi pubblici affidando ad alcune ditte lavori che poi non vengono eseguiti a regola d’arte? Sarebbe anche ora che qualcuno verificasse per certificare un palese danno erariale ai danni dello Stato.- Conclude – E poi ci si meraviglia se qualcuno per rilevare questi impianti offre 1 euro.”