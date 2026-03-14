Ex Ilva, secondo fonti Flacks “con il piano di Jindal 6 mila posti in meno”

Il gruppo Flacks spiega che sarebbe un suicidio industriale

Il piano di Jindal per l’ex Ilva di Taranto rischierebbe di portare in tempi relativamente brevi alla chiusura della produzione a caldo a Taranto, con la perdita fino a circa 6 mila posti di lavoro.

È quanto affermano all’ANSA fonti vicine al gruppo Flacks, l’altro candidato ad acquisire l’acciaieria.

Secondo queste fonti il piano Jindal sarebbe un “suicidio industriale per l’Italia”. “Prevederebbe infatti – sottolineano le stesse fonti – che gli impianti italiani ricevano progressivamente bramme prodotte negli stabilimenti del gruppo in Oman, suscitando il timore che Taranto possa perdere il suo ruolo siderurgico fino a chiudere i battenti”.

ANSA