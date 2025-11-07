Ex Ilva, stop dell’ altoforno 4 per manutenzioni

“Durante tutte le fasi della fermata e del successivo riavvio, tutti i sistemi di processo a tutela dell’ambiente, nonché quelli di monitoraggio, prescritti nell’Autorizzazione integrata ambientale e già operativi, resteranno attivi”

Acciaierie d’Italia (AdI) in Amministrazione straordinaria ha reso noto che il 10 novembre l’altoforno 4 dello stabilimento di Taranto sarà fermato temporaneamente per consentire l’esecuzione di manutenzioni programmate sull’impianto.

“In conformità a quanto previsto dalle autorizzazioni e disposizioni vigenti – si legge in una nota – l’azienda ha provveduto, al riguardo, ad informare preventivamente tutti gli Enti competenti”. Adi in As sottolinea che, durante tutte le fasi della fermata e del successivo riavvio, “tutti i sistemi di processo a tutela dell’ambiente, nonché quelli di monitoraggio, prescritti nell’Autorizzazione integrata ambientale e già operativi, resteranno attivi”.

L’applicazione, anche in questa circostanza e come da prassi, delle procedure stabilite dall’autorizzazione garantirà la corretta esecuzione delle manutenzioni previste e minimizzerà, come di consueto, le ricadute ambientali di tali operazioni”, conclude la nota. ( Ansa)