Ex Ilva, Taranto saluta per l’ultima volta Costantino

“Te lo prometto amore mio, ce la faremo.

Sei stato meraviglioso, un marito e un padre spettacolare”. Con queste parole la moglie Giusy ha invocato giustizia per Loris Costantino, 36 anni, caduto lunedì scorso da una passerella nello stabilimento ex Ilva di Taranto mentre puliva un nastro trasportatore del reparto Agglomerato. Il grido della donna, carico di dolore e rabbia, ha attraversato la chiesa gremita per i funerali, diventando il simbolo del lutto e della richiesta di responsabilità per una morte che ha scosso l’intera città. I funerali si sono svolti nella chiesa di Sant’Egidio, nel quartiere Tramontone, tra parenti, amici, colleghi e cittadini.

L’omelia celebrata da don Carmine Agresta e padre Nicola Preziuso ha ricordato la vita e la dedizione di un lavoratore stimato, trasformando la tragedia in un richiamo alla dignità del lavoro e al valore della sicurezza. Costantino, dipendente della Gea Power, appalto esterno dell’ex Ilva, lascia la moglie e due figli piccoli. L’autopsia ha evidenziato lesioni toraciche e addominali risultate fatali. La Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto dieci persone nel registro degli indagati per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente. Il feretro è stato accompagnato da palloncini bianchi e celesti liberati verso il cielo, striscioni e magliette con il volto di Loris. Uno striscione recitava: “Per noi non sei stato solo un cognato, ma un fratello e lo sarai per sempre. Ti amiamo Loris”. L’uscita della bara sulle note di “Se piovesse il tuo nome” di Elisa e “Ti dedico il silenzio” di Ultimo ha trasformato il dolore collettivo in un momento di memoria e affetto condiviso.

