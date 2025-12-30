Ex Ilva, trattativa con Flacks entro 4 mesi

Secondo quanto riporta Ansa, parte una negoziazione serrata con il fondo americano in cui sarebbero da definire diversi punti

I commissari straordinari dell’ex Ilva hanno iniziato oggi la trattativa esclusiva con il gruppo Flacks per rilevare il gruppo siderurgico. E’ quanto si apprende da fonti, vicine al dossier, secondo le quali ‘inizia ora una fase di negoziato intenso unilaterale’ a partire dalla proposta del fondo statunitense che potrà subire modifiche, in particolare non è ancore stata definita la quota di partecipazione pubblica, che l’investitore propone del 40%.

Il piano indicato dalla società, 5 miliardi di euro di investimenti e l’occupazione di oltre 8mila lavoratori. Una volta conclusa la trattativa tra l’azienda e i commissari, la proposta di accordo definitiva sarà sottoposta al governo che deciderà se procedere. L’obiettivo indicato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso è di concludere l’assegnazione delle acciaierie – se la trattativa avrà esito favorevole – entro il primo quadrimestre del 2026. (Ansa Puglia).