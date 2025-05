Ex Ilva, Uil e Uilm al fianco dei lavoratori: “È il momento delle scelte e della responsabilità”

A Taranto il segretario generale della Uilm nazionale Rocco Palombella. Al centro del confronto la necessità di trasparenza sulla vendita in corso, la tutela dei lavoratori e la richiesta di responsabilità istituzionale

Si è svolto questa mattina all’interno dello stabilimento siderurgico di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) un importante incontro tra la segreteria territoriale della Uilm Taranto, una delegazione di Rsu di fabbrica e degli appalti, il segretario generale della Uilm nazionale, Rocco Palombella, e il segretario territoriale della Uilm Taranto, Davide Sperti. All’incontro ha partecipato anche il coordinatore generale della Uil Taranto, Gennaro Oliva.

In un clima di partecipazione e consapevolezza, il segretario della Uilm di Taranto Davide Sperti ha ribadito con fermezza la posizione del sindacato rispetto alla procedura di vendita in corso, denunciando la totale mancanza di trasparenza sulle trattative in atto: “Questa è una fase cruciale dove oltre a restare sempre molto attenti rispetto alle fasi della vendita diretta, dobbiamo prioritariamente mantenere un confronto costante con i lavoratori che possa trasmettere sempre la verità dei fatti. Come fatto in passato, a maggior ragione in un momento così delicato pretendiamo le soluzioni necessarie a tutela di tutti i lavoratori diretti, di Ilva in As e del sistema degli appalti. Non si fanno scelte irreversibili a danno di migliaia di vite umane.

Dopo 13 anni di vergognosa vertenza i lavoratori devono essere al centro di ogni tipo di discussione che riguardi il loro futuro, perché è esclusivamente grazie alla loro resistenza se lo stabilimento di Taranto è ancora in piedi nonostante tutto”.

“Qualsiasi percorso – ha dichiarato Gennaro Oliva – deve ripartire dall’accordo del 6 settembre 2018. È lì che si garantisce la tutela dei lavoratori diretti, di quelli in amministrazione straordinaria e dell’intero indotto. Non ci interessano soluzioni calate dall’alto: la dignità delle persone viene prima di qualsiasi logica industriale.”

Un appello forte anche sul fronte della salute e della giustizia sociale. La Uilm, proprio a Taranto, ha avviato da anni le battaglie per il riconoscimento dei danni da esposizione a fibre di amianto e agenti cancerogeni, ottenendo tavoli istituzionali e audizioni presso la Commissione Sanità della Regione Puglia. “Non smetteremo di chiedere verità e risarcimenti per chi ha subito danni irreparabili. Questa è una battaglia che ci identifica e che non abbandoneremo mai”, ha aggiunto Oliva.

Parole chiare anche dal segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che ha partecipato all’assemblea con i delegati nello stabilimento.

“La vertenza è a uno snodo fondamentale per il futuro ambientale, occupazionale e industriale di Taranto e dell’intero Paese – ha affermato Palombella – Le prossime settimane saranno decisive: vogliamo conoscere il piano di Baku nel dettaglio, vogliamo risposte concrete per i lavoratori e il territorio. Non accetteremo accordi preconfezionati, la Uilm pretende di essere coinvolta e di partecipare attivamente a ogni fase del confronto.”

Palombella ha poi lanciato un appello alla responsabilità istituzionale: “Siamo a un punto cruciale per il destino di oltre 20mila lavoratori, tra diretti, indiretti e appalto. Non c’è più tempo da perdere: è il momento delle scelte e della responsabilità. Per i lavoratori, per l’ambiente, per l’occupazione e per l’industria. La UILM non arretrerà di un passo.”

La giornata si è conclusa con l’impegno condiviso di proseguire la mobilitazione, a tutti i livelli, per garantire che il futuro dell’ex Ilva sia costruito nel rispetto della dignità del lavoro e del diritto alla salute. La Uilm e la Uil restano un presidio insostituibile al fianco delle persone.