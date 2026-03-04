mercoledì 4 Marzo 26
Ex Ilva, Urso chiede ai commissari la fine della trattativa in 3 settimane

Direttori generali aziende sanitarie, 104 candidature

CP -
Nominati i componenti della commissione esaminatrice della Regione Puglia Sono 104 le candidature regolarmente pervenute sulla piattaforma digitale indicata nell’avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di...
Attivisti presentano denuncia penale contro vertici ex Ilva e ministro Urso

CP -
Nella denuncia si chiede di accertare eventuali responsabilità dei commissari straordinari, del ministro Adolfo Urso e dei vertici dello stabilimento Un esposto penale contro i...
Giochi del Mediterraneo, alberghi sold out: a Taranto è già emergenza camere

CP -
di Emanuela Perrone Strutture prenotate al 98% per staff e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo: mentre l’indotto promette un +30%, resta il nodo dei turisti...
