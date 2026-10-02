venerdì 2 Ottobre 26
CP

Ex Ilva, Urso: “Finiti in un labirinto, qualcuno ha spento anche la luce”

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, allarme licenziamenti centro diurno “Peppino Mesto – Luana Finotto

CP -
I sindacati FP CGIL, CISL FP e FISASCAT CISL proclamano lo stato di agitazione Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota Una situazione di grave allarme...
Read more

Taranto, Ferrarese: “Ora miglioriamo le opere”

CP -
Le Piscine, Lo  Stadio e il  PalaRicciardi saranno rifinite "Consegnare un’opera non significa fermarsi: significa portarla fino all’ultimo dettaglio, a perfetta regola d’arte". Queste le...
Read more

Ospedale di Manduria, Borraccino: “Assumeremo 16 nuovi dirigenti medici”

CP -
Il Consigliere: "Continua l' impegno della Regione Puglia" "L'ospedale Giannuzzi di Manduria avrà più dirigenti medici, dopo l'approvazione dell'ultima implementazione delle piante organiche negli ospedali...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand