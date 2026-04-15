Ex Ilva, Urso: “Stop della centrale è un pessimo segnale”

Il ministro delle imprese esprime preoccupazione per la decisione del sindaco di Taranto Bitetti, di bloccare la centrale elettrica
“Speriamo che non comprometta la continuità produttiva dello stabilimento”. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, commentando la decisione del sindaco di Taranto di fermare la centrale elettrica che alimenta gli impianti dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, a margine di un evento della Giornata del Made in Italy. È “un pessimo segnale” per i potenziali investitori, secondo il ministro. (Ansa)