Ex Ilva, Usb: incontro a Roma sulla Cigs rinviato

Il tavolo è stato aggiornato a mercoledì 22 aprile. L’azienda intanto ha comunicato, che per quel che riguarda i buoni Welfare, verranno sbloccati nei prossimi giorni quelli passati e che verranno garantiti per il futuro, pur non indicando i tempi

“Un incontro tecnico che si è concluso con un nulla di fatto – fanno sapere nella nota USB – quello tenuto in mattinata presso il ministero del Lavoro con Acciaierie d’Italia e sindacati metalmeccanici sul ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori dell’ex Ilva, incontro nel quale sono apparse sin da subito distanti le posizioni.”

“Abbiamo chiesto infatti – continuano – che venissero confermate, per questa nuova tranche di ammortizzatori, le stesse condizioni presenti nell’accordo precedente a tutela dei lavoratori, compresa l’integrazione salariale; su queste richieste ci è stata rappresentata una generica situazione di difficoltà. Questo, per quanto ci riguarda rappresenta il punto di partenza, insieme a garanzie che è in grado di darci solo Palazzo Chigi, per poter avviare un confronto serio ed efficace. Il tavolo è stato aggiornato a mercoledì 22 aprile. L’azienda intanto ha comunicato, che per quel che riguarda i buoni Welfare, verranno sbloccati nei prossimi giorni quelli passati e che verranno garantiti per il futuro, pur non indicando i tempi”.