mercoledì 1 Ottobre 25
CP

Ex Ilva, Usb: “Risarcimento per la mancata assunzione dei lavoratori”

Primo Piano

Articoli Correlati

Rubata auto con materiale sospetto nel Tarantino, forse esplosivo

CP -
L’episodio si è verificato a Statte a seguito della sentenza del processo ‘Dominio’, che ha portato a 35 condanne compresa quella a carico dell'ex...
Read more

Trenitalia, in corso interlocuzioni per il collegamento Taranto-Potenza-Roma

CP -
Dal primo al 28 ottobre 2025 Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia - Potenza, mirati...
Read more

Taranto, armato di coltello ed ubriaco minaccia i passanti: arrestato 20enne

CP -
L’episodio si è verificato in via Cesare Battisti. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti sottrarlo alla folla di curiosi che si era...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand