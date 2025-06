Ex Ilva, Usb Taranto: “Necessarie misure preliminari per avvio della Cigs”

“Come sindacato attendiamo che vengano ricercate , oltreché le risorse necessarie a governare la transizione, i conseguenti e sacrosanti provvedimenti in favore dei lavoratori”

“Si è conclusa da poco la riunione convocata presso la sede del Ministero del Lavoro, che ha fatto seguito agli impegni assunti dal Governo presso Palazzo Chigi, il 9 giugno scorso, alla presenza di sei Ministri e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E’ stata una riunione preliminare, in vista dell’esame congiunto sulla CIGS per la rideterminazione dei numeri chiesti dall’azienda, dopo i fatti che hanno interessato l’AFO1.” Così in una nota Vincenzo Mercurio (Coordinatore provinciale Usb Taranto) e Pietro Pallini (Federazione Usb Taranto).

“Abbiamo, come USB, posto l’ accento sulla necessità di misure preliminari rispetto all’avvio della CIGS, e altre contestuali allo sviluppo del complesso negoziato in corso, circa l’Autorizzazione Integrata Ambientale e l’eventuale successivo Accordo di programma, che il Governo ha tanto a cuore. – Sottolineano – La nostra organizzazione, nel corso del vertice, ha evidenziato che si tratta di numeri massicci di cassa integrazione, peraltro in un contesto difficile già caratterizzato dal ricorrente ricorso agli ammortizzatori sociali, e che dunque questo non può essere l’unico e solo strumento da mettere in campo. Bensì, andrebbero studiate soluzioni strutturali ad hoc, indispensabili per fronteggiare una situazione straordinaria e definirla una volta per tutte.

Da qui, l’USB ha ancora una volta dovuto sottolineare che il ricorso futuro alla CIGS deve mettere al sicuro i lavoratori, in continuità con quanto è stato sottoscritto in sede ministeriale lo scorso 4 marzo. – Prosegue la nota – Inoltre, con riferimento alle nostre proposte, contenute in un documento di 29 pagine, abbiamo appreso che viene interpretata come fonte di ulteriori elementi utili alla base di provvedimenti legislativi e non solo, in favore dell’ambiente e dei lavoratori, per guidare il processo di decarbonizzazione e l’avvio del futuro piano industriale.

Abbiamo inoltre appreso, per voce del Capo di Gabinetto Dr. Sabatini, che è in corso l’analisi da parte del Governo di tutte una serie di misure in vista del prossimo decreto legge. – Concludono Mercurio e Pallini – L’USB attende che vengano ricercate, oltreché le risorse necessarie a governare la transizione, i conseguenti e sacrosanti provvedimenti in favore dei lavoratori.”