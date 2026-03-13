Ex Ilva, vertice sulla sicurezza con azienda, sindacati e funzionari del ministero

Durante l’incontro è stata confermata l’imminente attivazione dei ‘gruppi di analisi sulla sicurezza’

Nello stabilimento siderurgico di Taranto si è svolto l’incontro tra il management di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, una delegazione del ministero del Lavoro e Inail e le organizzazioni sindacali, in attuazione di quanto condiviso il 5 marzo scorso a Palazzo Chigi, nel corso del confronto tra il governo e le sigle metalmeccaniche.

“La riunione, svoltasi in un clima di dialogo costruttivo tra le parti, ha consentito – è detto in una nota di AdI in As – un esame approfondito dei principali aspetti attinenti alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori, attraverso un confronto operativo”. In tale quadro “è stata confermata – si aggiunge – l’imminente attivazione dei gruppi di Analisi sulla sicurezza, già condivisa in occasione di una recente riunione sindacale presso la sede di Taranto.

I Gruppi, presidi permanenti di confronto tra funzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, avranno la funzione di effettuare una mappatura delle condizioni impiantistiche e di concorrere all’individuazione di interventi migliorativi”. Sarà anche avviato “un percorso formativo – osserva l’azienda – dedicato agli appaltatori e ai referenti aziendali che ne coordinano l’operatività”.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre prevista la costituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle parti presenti, cui sarà affidato l’approfondimento delle tipologie di contratti collettivi applicati dalle imprese dell’indotto e dei relativi effetti sul sistema delle tutele dei lavoratori.

Sono stati infine esaminati “i dati relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di manutenzione, anche con riferimento alla loro partecipazione alla turnazione della cassa integrazione guadagni straordinaria”. Su proposta del Ministero del Lavoro gli incontri diventeranno uno strumento di confronto periodico. (Ansa)



