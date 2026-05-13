FENEALUIL, dal 13 al 15 Maggio A Taranto Il XIX Congresso Nazionale

Franzolini: “Cresciamo Da Dieci Anni. Avanti con presenza, proposta e partecipazione”

Si svolgerà dal 13 al 15 maggio a Castellaneta Marina, presso il Centro Congressi Ethra, il XIX Congresso Nazionale della FENEALUIL, la Federazione nazionale dei lavoratori edili, affini e del legno della UIL. Tre giornate di confronto, approfondimento e proposta per fare il punto sulle grandi sfide del settore delle costruzioni: lavoro, sicurezza, salari, legalità, innovazione, transizione ambientale, infrastrutture, casa e futuro dell’organizzazione sindacale. Il Congresso riunirà circa 600 persone, tra delegate, delegati, ospiti e invitati, con la partecipazione di numerose personalità del mondo sindacale, datoriale e istituzionale.

Ad aprire i lavori sarà lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, con un testo teatrale realizzato appositamente per l’occasione. Tra i relatori anche Dario Fabbri, analista geopolitico, che offrirà una lettura dell’attuale scenario economico, sociale e internazionale, con particolare attenzione ai cambiamenti che incidono sul lavoro, sulle filiere produttive e sul futuro del Paese. Il Congresso si chiuderà venerdì 15 maggio con l’elezione dei nuovi organismi alla presenza del Segretario Generale Uil Pierpaolo Bombardieri.

“La FENEALUIL è un’organizzazione che cresce ininterrottamente da dieci anni nei consensi delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo dicono i numeri e lo conferma la forza del nostro radicamento nei territori”, afferma il segretario generale Mauro Franzolini. “Vogliamo che questo percorso continui. Lo faremo con ciò che da sempre ci contraddistingue: presenza, proposta, ascolto, qualità e capacità di rappresentare concretamente i bisogni delle persone”.

Per Franzolini, il Congresso nazionale arriva al termine di una stagione particolarmente significativa. “I 48 congressi territoriali e regionali che abbiamo celebrato non sono stati soltanto un passaggio organizzativo. Sono stati una grande prova di vitalità democratica, partecipazione e responsabilità collettiva. Abbiamo ascoltato territori, vertenze, esperienze, risultati, difficoltà e speranze. Abbiamo raccolto idee, energie e proposte. E abbiamo visto, ancora una volta, quanto sia forte e viva la FENEALUIL quando costruisce il proprio futuro insieme alle persone”. Il XIX Congresso sarà anche l’occasione per rilanciare il ruolo strategico del settore delle costruzioni nella crescita del Paese. “Costruire non significa solo realizzare opere”, conclude Franzolini. “Significa costruire sicurezza, diritti, qualità del lavoro, legalità, innovazione e comunità. Per questo la FENEALUIL vuole continuare a essere protagonista: nei cantieri, negli impianti, nei territori, nella contrattazione e nelle grandi scelte che riguardano il futuro dell’Italia”.



