Ferrarese smentisce candidatura alla Regione: “Il mio obiettivo sono i Giochi”

Il commissario nega le voci sul suo futuro politico. “Le notizie sono prive di fondamento”

Il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, mette a tacere le voci su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia. In un’intervista rilasciata ai microfoni di CosmoPolis media, Ferrarese ha chiarito in modo inequivocabile la sua posizione.

“Sono lusingato dalle periodiche notizie su una mia possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia, ma sono ovviamente prive di qualsiasi fondamento, ora e in futuro”, ha dichiarato il commissario, spegnendo sul nascere le speculazioni che lo vedrebbero in corsa per la guida della Regione.

Ferrarese ha ribadito che la sua priorità è la buona riuscita della manifestazione sportiva internazionale che si terrà in Puglia nel 2026: “È vero, voglio vincere una sfida. Ma è quella di realizzare nel miglior modo possibile i Giochi del Mediterraneo 2026”, conclude il commissario, precisando che “è lì che festeggeremo la nostra unica vittoria, insieme al nuovo presidente della Regione, chiunque egli sia”.