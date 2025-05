Festa di San Cataldo: piano traffico e parcheggi per il centro di Taranto

Attivate aree di sosta gratuite presso ex stazione Torpediniere e caserma Mezzacapo. Modifiche alla viabilità e ai percorsi degli autobus dall’8 al 10 maggio. Permessi speciali per i residenti del Borgo

In vista dei festeggiamenti di San Cataldo, il Santo Patrono di Taranto, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano speciale per la viabilità e la sosta nel centro città. Dal’8 al 10 maggio, i percorsi degli autobus subiranno alcune variazioni consultabili sul sito di Kyma Mobilità. Per far fronte alle limitazioni alla sosta nel Borgo, i residenti e gli abbonati della zona A potranno parcheggiare anche in zona B nelle giornate del 9 e 10 maggio 2025.

La novità più rilevante riguarda l’apertura di due aree di sosta gratuite, realizzate in collaborazione con la Marina Militare, presso l’ex stazione Torpediniere e la caserma Mezzacapo, che offriranno oltre 400 posti auto. Le aree saranno accessibili l’8 e 9 maggio dalle 16:00 alle 24:00, mentre il 10 maggio resteranno aperte dalle ore 10:00 fino alle prime ore del giorno successivo.

Per raggiungere l’ex stazione Torpediniere, accessibile dalla rampa Leonardo da Vinci (via Roma), Kyma Mobilità metterà a disposizione un servizio gratuito di bus navetta. Il servizio collegherà l’area parcheggio con l’ingresso della struttura per tutta la durata dell’apertura.