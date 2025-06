Fim, Fiom, Uilm su ex Ilva: “Non vogliamo essere spettatori di scelte sbagliate”

I sindacati metalmeccanici esprimono forte preoccupazione per l’assenza di un confronto concreto sul futuro dell’ex Ilva e chiedono un impegno immediato delle istituzioni

Fim, Fiom e Uilm esprimono forte preoccupazione sullo stato del confronto in corso tra tutti i livelli istituzionali sull’ex Ilva che, senza interventi strutturali, rischia di non avere futuro.

“È ora che tutti si assumano le proprie responsabilità per raggiungere l’obiettivo della piena decarbonizzazione, necessaria per salvaguardare la continuità produttiva, per difendere la salute, l’ambiente e l’occupazione.” Lo dichiarano i Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella.

“Ad oggi la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori è stata esclusa dal confronto sull’accordo di programma. – spiegano i sindacati – È impensabile chiamare il sindacato solo per aumentare a dismisura gli ammortizzatori sociali. È necessario, invece, un confronto complessivo per garantire una giusta transizione ecologica e sociale.”

In questi anni durissimi, proseguono, “i lavoratori hanno già pagato un prezzo altissimo a causa delle scelte sbagliate fatte dai vari governi, che sono intervenuti con decreti d’urgenza senza mai affrontare il tema di una seria programmazione di politiche industriali. Lavoratori che hanno difeso l’occupazione, la produzione, salute e sicurezza hanno oggi diritto a una svolta in cui lavoro e ambiente non siano in contrapposizione tra loro grazie agli investimenti in innovazione tecnologica.”

I sindacati chiedono “un confronto serio e serrato sull’adeguamento del piano di ripartenza e decarbonizzazione che permetta la continuità occupazionale attraverso la garanzia dello Stato (Governo, Regione e Comune) per raggiungere l’accordo di programma. Alla luce della drammaticità della situazione degli impianti è urgente garantire le risorse e gli investimenti necessari per evitare la fermata totale degli stabilimenti. L’obiettivo degli accordi di programma – concludono – deve essere la tutela dei lavoratori, dell’ambiente e della salute e sicurezza delle persone anche attraverso la partecipazione diretta dello Stato nel capitale e nella gestione per garantire la salvaguardia della produzione di un settore strategico per il Paese.”